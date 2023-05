En la salud y la enfermedad: la promesa que hicieron Luis y Evelyn en el Calderón Guardia

"Ahí hablamos mucho, él estaba acostado, me arrodillé y le dije: 'Mi amor, los años o días que Dios me dé con usted, yo lo amo con el alma y no hay nada que traspase eso'. Me arrodillé, le tomé su mano y le dije: '¿Mi amor, te querés casar conmigo?' y me dijo que sí", manifestó.