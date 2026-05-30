En esto utilizarán su premio los cuatro ganadores del millonario acumulado de la JPS

La Junta de Protección Social (JPS) completó la entrega de la totalidad del millonario premio acumulado correspondiente al Sorteo de Chances realizado el pasado martes 26 de mayo de 2026, cuyo acumulado alcanzó la cifra de ₡736.250.000.

En total, cuatro personas resultaron ganadoras, dos adultos mayores entre ellas, cada una con un premio de ₡184.062.500, gracias a las combinaciones favorecidas: número 37 con la serie 931 y número 30 con la serie 141, ambas en dos emisiones.

La última de las ganadoras se presentó este viernes en las instalaciones de la institución para hacer efectivo su premio.

Se trata de una vecina de San José, adulta mayor de 65 años, quien adquirió las fracciones en Montes de Oca. Según comentó, eligió el número por tratarse de una fecha especial y destinará el dinero a temas de salud y bienestar familiar.

El tercer ganador, también vecino de San José, con edad entre los 46 y 50 años, recibió su premio tras cambiar cinco fracciones del número 37, serie 931. Indicó que compró “a gallo tapado” y la suerte lo favoreció. Dijo que utilizará el dinero para asuntos personales.

Anteriormente, otros dos vecinos de San José habían hecho efectivos sus premios. Uno de ellos, también un adulto mayor de 65 años, adquirió las fracciones en Montes de Oca y planea invertir parte del dinero en la compra de un terreno. El segundo, de entre 56 y 60 años, compró el entero a su vendedor de confianza y destinará el premio a inversiones en depósitos a plazo y asuntos personales.

“Invitamos a la ciudadanía a continuar participando en la promoción del Acumulado Millonario, el cual se juega mediante la compra de Lotería Nacional y Chances. Recordamos además que, al jugar legal con la Junta de Protección Social, se contribuye directamente al financiamiento de programas sociales que benefician a miles de personas en todo el país”, destacó Saray Barboza, gerente de Producción y Comercialización de la JPS.

Los productos oficiales de la JPS están disponibles mediante personas vendedoras autorizadas, Puntos Max y el sitio oficial JPS en Línea. La institución reitera su llamado a jugar de manera responsable y por diversión.