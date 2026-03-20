En carro blindado y bajo fuerte custodia, Celso Gamboa sale de cárcel rumbo al aeropuerto

El exmagistrado Celso Gamboa fue trasladado la madrugada de este viernes desde el centro penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela, hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, como parte del operativo para concretar su extradición a Estados Unidos.

En este misma operación se trasladó a Edwin López Vega, alias "Pecho de Rata", quien también es requerido por las autoridades estadounidenses.

El desplazamiento se realizó en dos carros blindados, conocidos como "Bestias", bajo un fuerte dispositivo de seguridad; además, en medio de estrictas medidas de confidencialidad establecidas por las autoridades judiciales costarricenses.

La movilización del centro penitenciario a Base Dos del aeropuerto tardó apenas siete minutos.

Ahora los extraditables están en una sala especial, conocida como "Sala Diplomática" del Servicio de Vigilancia Aérea, dentro de la terminal, donde se realizarán los trámites de Migración y los controles de seguridad.

En todo este proceso, Gamboa y López están acompañados por un juez costarricense. Posteriormente, se realizará la entrega al Administración de Control de Drogas (DEA), que planea el despegue del avión de suelo tico hacia Texas antes de las 9 a. m.



Gamboa es requerido por la justicia estadounidense como sospechoso de tráfico internacional de drogas, específicamente por los delitos de fabricación y distribución de cocaína, así como conspiración para esos fines.



El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lidera este operativo con vehículos blindados y apoyo de la Fuerza Pública. Se despliegan en la Base 2, cerca de los aviones que llegaron ayer, marcando un momento crucial en la noticia.



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La extradición fue aprobada el pasado 13 de marzo por el Tribunal Penal de San José, luego de que Estados Unidos aceptara las condiciones impuestas por Costa Rica. Entre ellas, que no se le juzgará por delitos distintos a los incluidos en la solicitud, que no enfrentará pena de muerte ni cadena perpetua, y que cualquier condena no superará los 50 años de prisión.

Se acordó que el tiempo que el exmagistrado ha permanecido detenido en Costa Rica será descontado de una eventual sentencia.

Con este traslado, el país entra en la fase final de un proceso histórico, al tratarse de los dos primeros casos de extradición de ciudadanos costarricenses hacia Estados Unidos bajo las condiciones actuales del marco legal.

Sobre el traslado

Esta semana, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, explicó a Teletica.com que el papel de su cartera es de apoyo.

​“El rol del Ministerio de Seguridad en este proceso de extradición será auxiliar”, indicó, al tiempo que subrayó que la logística del operativo no puede ser detallada por razones de seguridad.

Por su parte, el fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que la coordinación fue previamente definida junto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y que el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) asumirá el control durante la entrega.



Díaz también aclaró que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) no participa en el traslado desde el centro penal, ya que la entrega corresponde a las autoridades costarricenses.

Una vez en el aeropuerto, la custodia pasará a manos de las autoridades estadounidenses, en un acto formal que será ejecutado por un juez nacional.

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