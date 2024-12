En apenas 48 horas, la cantidad de incendios estructurales creció 100%

Las sirenas, el agua y las llamas se están convirtiendo en la tónica de la época navideña durante este 2024. Según estadísticas del Cuerpo de Bomberos, en lo que va del mes de diciembre (19 días), ya han atendido 49 incendios estructurales.

La cifra representa un incremento del 25% respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se registraban 39 incidentes de este tipo.

Según Luis Salas, director operativo del Cuerpo de Bomberos, en este momento la institución trabaja en la investigación de las causas de los incendios que han ocurrido en los últimos días, pero al menos dos de ellos ya se ha confirmado que tienen relación con la decoración navideña.

"Esos dispositivos no reúnen las condiciones o no tienen algún grado de certificación de un laboratorio que respalde la calidad de los equipos, y en otros casos es porque son muy viejos y no se les da mantenimiento", asegura Salas.