En allanamiento por drogas, OIJ halla a menor que estaba desaparecida en San Carlos

Un operativo que parecía casi de rutina, por aparente venta de drogas en San Carlos, tomó un giro inesperado cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) halló en la vivienda a una menor que permanecía desaparecida.

Se trata de una adolescente de 15 años de edad que permanecía con un hombre que le duplicaba la edad, al cual se le detuvo como sospechoso de relaciones impropias.

El sujeto responde al apellido Álvarez, de 30 años.

La menor fue entregada al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), para su debido resguardo. Sobre el particular, Teletica.com mantiene en trámite consultas relacionadas ante la oficina de prensa de esa institución.

Pero el objetivo original de los allanamientos era un individuo de apellido Salas, de 37 años, a quien se le investiga por aparentes infracciones a la Ley de Psicotrópicos.

Las diligencias fueron ejecutadas por la Policía Judicial, la Policía Municipal de San Carlos, así como la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública (DIAC-MSP). Estas se llevaron a cabo en La Tesalia de Ciudad Quesada, en el cantón alajuelense.

Dicha pesquisa inició días atrás, cuando se recibieron informes confidenciales que apuntaban a que el sujeto presuntamente se dedicaba al narcomenudeo.

En el allanamiento se decomisó evidencia relevante para la investigación.

Ambos sospechosos fueron presentados con su respectivo informe ante el Ministerio Público, que deberá definir su situación jurídica.