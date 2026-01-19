Empuje frío incrementará las lluvias y vientos en próximos días

El paso del empuje frío #11 trae un incremento en los vientos, lluvias y una baja en las temperaturas.



El país estará bajo el efecto del empuje frío a partir de este domingo y durante los primeros días de la semana.



Este tipo de fenómeno trae consigo un incremento importante en las condiciones ventosas.



Los expertos prevén que en algunas zonas las ráfagas de viento pueden llegar a superar los 100 kilómetros por hora.





