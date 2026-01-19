Empuje frío #11 provoca lluvias y ráfagas de hasta 96 km/h

El empuje frío #11, que ingresó a Costa Rica este domingo, provoca lluvias y ráfagas de hasta 96 kilómetros por hora (km/h) en diferentes zonas del territorio nacional.



Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el fenómeno se desplaza sobre el norte de Centroamérica y el mar Caribe, ocasionando elevados valores en la presión atmosférica y, consecuentemente, la persistencia de las condiciones ventosas en el país.

“En las primeras horas del día, las velocidades máximas han alcanzado 96 km/h en La Cruz y Bagaces de Guanacaste; 86 km/h en el Volcán Orosi y en el Valle Central se registran rangos entre 35 km/h y 65 km/h.

“El arrastre del viento proyecta humedad hacia la provincia de Limón y la Zona Norte, propiciando nubosidad y lluvias constantes en dichas regiones, que en menor medida se extienden ocasionalmente hacia el Norte y Este del Valle Central”, indicó el IMN.

Para ese lunes se esperan vientos muy fuertes en el Pacífico Norte, el Valle Central y las cordilleras, con velocidades estimadas entre 50 km/h y 75 km/h, máximos que pueden ser superiores a 100 km/h en el norte de Guanacaste y zonas altas.



El meteorológico prevé lluvias recurrentes en la Zona Norte y en Limón. Mientras que, en el norte y este del Valle Central, así como en áreas montañosas de Guanacaste, pueden presentarse lloviznas.