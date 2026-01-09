Empresas enfrentan rechazo masivo de facturas electrónicas tras nuevo filtro de Hacienda

Varias empresas han reportado un rechazo masivo de facturas electrónicas luego de la activación de un nuevo filtro del Ministerio de Hacienda.

Durante los primeros días del año, algunos contribuyentes intentaron declarar y pagar el impuesto de ventas, pero no lo lograron debido a fallas en la plataforma.

El director de Tributación, Francisco Avendaño, aseguró que el problema inicial ya fue corregido y que actualmente se puede declarar y pagar el IVA sin inconvenientes.

No obstante, persiste otro obstáculo: aproximadamente un 30% de las facturas y pagos que se presentan diariamente son rechazados por falta de una actualización vinculada al proyecto de transformación tecnológica Hacienda Digital y al nuevo sistema TRIBUCR, cuya adopción definitiva está vigente desde el 6 de octubre.

La situación preocupa al sector productivo, ya que una factura no aceptada por Hacienda carece de validez legal. Esto significa que no puede utilizarse como respaldo contable, no permite el reconocimiento de ingresos o gastos y tampoco genera derecho al crédito fiscal del IVA.

Además, la imposibilidad de validar los comprobantes retrasa el flujo de caja, pues los clientes no pueden contabilizar ni pagar facturas rechazadas. Esto obliga a reiniciar procesos de emisión, reenvío, aprobación y cobro, generando atrasos, reprocesos y tensiones comerciales.

Ante este panorama, especialistas recomiendan verificar con el contador que la información esté actualizada correctamente para evitar contratiempos.