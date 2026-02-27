Empresarios ven "perjudicial" ampliar licencia de lactancia hasta dos años

El sector comercial manifestó su preocupación por el proyecto de ley que propone ampliar la licencia de lactancia materna hasta por un período de dos años, cuando exista criterio médico que lo respalde. Según la Cámara de Comercio de Costa Rica, la iniciativa resultaría perjudicial para la dinámica empresarial y podría impactar negativamente la empleabilidad femenina.



De acuerdo con la agrupación, el texto incrementa las obligaciones patronales durante el período de lactancia, al permitir que la licencia se extienda hasta dos años si así lo indica un médico. A criterio del sector comercial, esto implicaría mayores costos operativos para las compañías y eventuales ajustes en la gestión de personal (ver video adjunto en la portada).



El proyecto también establece que las empresas deberán otorgar espacios de al menos 25 minutos cada tres horas laborales para la extracción de leche materna. Ese tiempo sería considerado como parte de la jornada efectiva de trabajo, lo que, según los empresarios, añade cargas adicionales a los empleadores.



En contraste, la Cámara de Industrias de Costa Rica considera necesario impulsar iniciativas orientadas al desarrollo femenino. Aunque no se detallaron mayores valoraciones, el sector industrial respalda el avance de propuestas que fortalezcan los derechos y condiciones de las mujeres trabajadoras.



La discusión del proyecto continúa en el ámbito legislativo, en medio de posiciones encontradas entre sectores productivos sobre el alcance y los posibles efectos de la reforma.

