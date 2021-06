Empresarios seguirán en prisión hasta confirmar valor de bienes aportados como "fianza"

Los dueños de las empresas constructoras MECO y H. Solís seguirán encarcelados hasta que la jueza compruebe que las propiedades presentadas como "fianza" cubren el monto determinado por la jueza.

La "garantía" que aportó Mélida Solís, por los $3 millones impuestos como caución, son cuatro propiedades en San José.

"Ya presentamos los avalúos, las hipotecas registradas en el Registro Público", dijo Francisco Campos, abogado de la empresaria, quien aseguró que los avalúos cubren "sobradamente" la caución.

Los defensores de Carlos Cerdas no detallaron cuántas propiedades responderán por los $5 millones, únicamente que aportaron valores fiscales reales.

En ambos casos, un perito confirmará si los bienes tienen un valor equivalente a la cantidad dictada. Hasta que eso suceda, los investigados no pueden recuperar su libertad.

"Ellos solo pueden salir de la prisión preventiva hasta tanto la jueza no avale la caución real, hasta tanto la jueza no diga 'efectivamente, estas propiedades, este dinero, pueden ser objeto de caución real', mientras tanto no deben de salir de la cárcel", explicó Glenn Calvo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.

¿Fiscalía se puede oponer?

El fiscal aclaró que el Ministerio Público no pidió la caución real, esta fue una medida planteada por los defensores de los investigados en el caso "Cochinilla".

"La autorización la da el Juzgado Penal, pero nosotros tenemos la posibilidad, para ponerlo en palabras más simples, de oponernos si consideramos que las propiedades, los bienes o el dinero no es el adecuado para lo que se ha solicitado por el señora juez. No solamente esto, sino si es lo adecuado, según lo indicado en los artículos de nuestro proceso penal", agregó Calvo.



El fiscal aseguró que los montos definidos por la jueza, de $3 millones y $5 millones, son los más altos que recuerda.

"En 24 años de carrera que tengo en el Ministerio Público, creo que es, si no me puede fallar la memoria, la más alta que se ha dado en procesos penales en general, no solamente en procesos penales de tipo de corrupción", concluyó.