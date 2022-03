Empresarios del combustible no descartan paralización por proyecto que reduciría sus ganancias

La Cámara de Empresarios del Combustible anunció, este lunes, su oposición al proyecto de ley que presentó el Gobierno para rebajar el 25% de sus ganancias como una forma de mitigar el impacto que el conflicto armado en Ucrania está teniendo en el precio de los hidrocarburos.



En conferencia de prensa, los empresarios dijeron que valoran medidas en contra de esa propuesta y que de momento “no se descarta ninguna”, refiriéndose a posibles huelgas o paralización del servicio si el Ejecutivo sigue adelante con esa idea.

“El Gobierno pretende imponer sanciones económicas, no es un proyecto para reducir el precio de los combustibles, es para generar sanciones. La confiscación, porque no puede llamarse de otra forma, de fondos al sector las justifica por ese conflicto, pero rehúsa reducir el altísimo costo que representa el impuesto único de los combustibles, este proyecto no toca eso: no renuncia el Estado a sus ingresos, pero sí golpea a los costarricenses”, aseguró el director de la Cámara, José Miguel Masís.