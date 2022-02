Empresario turístico sobre gestión del Gobierno: “No tienen el entendimiento”

El sector turismo ha sido sin duda uno de los más afectado durante la pandemia de COVID-19. Durante 10 meses, no recibieron ningún tipo de ingresos.

En Costa Rica, el turismo representa la actividad económica más estratégica, no solo por lo que supone para el Producto Interno Bruto (PIB), que es de un 10%, sino por el efecto de encadenamiento que se deriva del mismo y que impacta de manera directa e indirecta a otro 30% o 40% del PIB.

El empresario turístico, Bary Roberts, comentó que “el turismo genera más divisas del exterior para el país, de las cuales un 70% se quedan en el país. Es muy alto si se compara con las exportaciones, que es solo un 30%. El dólar turístico es el más democrático, es el que se distribuye más entre los estratos sociales y en el país geográficamente, porque el turismo se realiza en las zonas costeras y rurales".

En 2019 se generaron más de 4 mil millones de dólares de ingresos frescos para el país, de los cuales más de 2.700 millones se quedaron en Costa Rica, lo que representa más de un 65% de lo generado por la exportación de turismo.

Más del 85% de las empresas turísticas son mipymes y más de una tercera parte de las mismas cerraron sus puertas permanentemente, lo que ha afectado significativamente la calidad de vida de decenas de miles de familias costarricenses.

Estas personas, cuyas labores e ingresos no dependen de un patrono, no obtienen ningún otro beneficio económico más que lo generado gracias a la visita de los turistas.

"El Gobierno no tiene la perspectiva ni el entendimiento"

El empresario asegura que la gestión del Gobierno ha sido la incorrecta y que actualmente el sector no cuenta con ningún apoyo.

Según el empresario, el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) ha hecho una excelente labor en dos áreas: en promoción y posicionamiento del país a nivel internacional y en apoyar al sector en la implementación de protocolos de salud para tener un destino seguro. El problema es que, a pesar de que los dos ministros, Gustavo Segura (anterior) y Gustavo Alvarado (actual), impulsan ideas, el resto del Gobierno no tiene la perspectiva ni el entendimiento de cómo opera el turismo y lo que significa, entonces no tienen el respaldo que necesita el sector", acotó Roberts.

Desde esa perspectiva, el empresario señala que este Gobierno les "ha quedado debiendo mucho", por ejemplo, en cuanto al requisito de pedir el código QR para ingresar a hoteles y restaurantes.



"Son innecesarios porque usted puede estar vacunado y con QR y sigue contagiando, son cosas de ese tipo que me dan pena, porque un país que depende tanto del turismo tiene un Ejecutivo que no entiende al sector y no lo apoya como debe ser", agregó.

Y la crisis financiera se agravó para el turismo luego de que se eliminara la flexibilización de los bancos el 1º de enero. “Durante los 10 meses de ingresos cero, los bancos dieron períodos de gracia, sin embargo, los intereses y comisiones se siguieron sumando al principal, lo que ha empeorado la situación económica de miles de Mipymes, aún más allá de la situación prepandemia”.

¿Qué propone?

En primer lugar, el empresario considera que se debería de levantar la restricción vehicular sanitaria. "El hecho de que pongan la restricción a las 7 p. m., 9 p. m. , 10 p. m. y medianoche, es como decir que el COVID-19 solo anda en la calle a esa hora y por eso no podemos salir, no tiene ni ninguna lógica. Y eso afecta a todos los hoteles y restaurantes".

Además, asegura que desde noviembre el sector privado le ofreció al Gobierno comprar y distribuir pruebas rápidas en el país para detectar los contagios. "Si tuvieras eso en inventario en varias partes del país, imaginemos que llega una persona con fiebre, le aplicas la prueba y si es positivo le pides que se retire del lugar. Porque esa medida de aforo al 100% con QR y aforo 50% sin QR, ¿a dónde me voy a contagiar más, en el aforo de 100% o en el de 50%? Entonces no tiene lógica lo que están planteando".

Desde la perspectiva financiera, el empresario considera que no hay acceso a la Banca de Desarrollo. "A pesar de que aprobaron la ley del sistema de avales hace poco, esta no está reglamentada y no está creada para apoyar al turismo".

Debido a esa incertidumbre, el empresario estima que ingresarán 200 millones de dólares menos en esta temporada.

Y lo más lamentable, según Roberts, es que este Gobierno cita a los representantes del sector solo para informales lo que van a hacer, no para negociar. "Es una pena que el Poder Ejecutivo, que el presidente y el Ministerio de Salud, no hayan tenido la humildad para sentarse y asesorarse por los que saben para proteger a las personas sin dañar la economía nacional".

Realidad de los autobuseros

Un ejemplo de lo que atraviesa el sector turismo lo acuerpa Juan Carlos Salazar, miembro de la junta directiva de Asotrantur.

"Lo doloroso en el campo de los transportes es que las unidades no son como los terrenos, sino que se deprecian. Entonces, tras dos años de pandemia sin darles uso, nuestras unidades valen menos y los créditos son más altos. Hay compañeros que hoy deben más de lo que vale la garantía de la unidad. Aunque quisieran devolver la unidad, tienen un saldo al descubierto que el banco les dice que pueden cubrir con un crédito personal. El tema financiero no nos deja respirar", resaltó Salazar

Salazar concuerda que ni el Gobierno ni el Consejo de Transporte Público (CTP) los apoya y no reconocen las virtudes del sector turismo. Esto, sumado a que, según el entrevistado, no parecen tener una estrategia clara.

Los empresarios turísticos nacionales continúan haciendo un llamado a las autoridades a establecer mecanismos viables para la reactivación del sector, tomando en cuenta que el principal beneficiario es el país y su economía, donde miles de familias esperan, llenos de esperanzas, por la reactivación que les permita mejorar su calidad de vida.