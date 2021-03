Empresa despide a trailero que golpeó a conductor en la Ruta 1

El trailero involucrado en una golpiza contra otro conductor, en la Ruta 1, fue despedido de la empresa para la que trabajaba. Así lo confirmó la compañía Transportes Gash a Teletica.com.

"En nuestra organización tenemos la política de cero tolerancia ante cualquier acto de violencia, por lo que en este caso particular hemos aplicado el debido proceso y tomado las medidas que establece la ley", aseguró Luis Guillermo Solís, gerente de la compañía.

Un video captó el altercado entre los dos conductores en las cercanías de la Firestone, el lunes en horas de la tarde. En las imágenes se aprecia que el chofer del camión agrede a otro hombre, quien no se bajó de su vehículo.



Este medio conversó con Luis Diego Cordero, conductor del carro liviano, quien aseguró que acudió al Hospital de Grecia debido a las lesiones que sufrió.

​​"Yo sinceramente todavía no sé qué fue lo que pasó, yo no venía discutiendo", aseguró en una entrevista con este medio.

​​“Yo no sé qué pasó realmente, no sé ni quién es, solo que llegó a la ventana de mi carro y me comenzó a volar manazos, casi no me acuerdo de nada”, contó a Teletica.com.

"La situación sucedida nos compromete a reforzar en nuestros conductores la responsabilidad que implica el manejar y, sobre todo, a ser promotores activos de la tolerancia y paz en las carreteras", enfatizó la empresa.