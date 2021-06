Empleo público superará examen de la Sala con algunas salvedades, estiman expertos

La reforma al empleo público no tendría mayores dificultades en superar la consulta ante la Sala Constitucional.



Así lo estiman los expertos constitucionalistas Rubén Hernández y Fabián Volio, quienes concuerdan en que el expediente, votado ayer en primer debate, podrá seguir su curso aunque con algunas excepciones.

Hernández, quien desde el principio ha respaldado la reforma, aseguró que para él la consulta presentada por 15 diputados no supone ningún riesgo de inconstitucionalidad excepto en su alegato más trivial: la objeción de conciencia.

Dentro de sus cuestionamientos, José María Villalta y el resto de los firmantes estiman que ese artículo, que permitiría a funcionarios públicos alegar reservas morales, religiosas o éticas para no recibir capacitaciones, atenta contra los derechos protegidos en la Constitución.

“La Sala posiblemente interpretará que sí, que hay una violación de la protección a los derechos humanos, pero por lo demás son solo alegatos que ya hemos escuchado de diputados, sindicatos y funcionarios públicos y que ya la Sala, con dibujitos, ha explicado que no son inconstitucionales”, afirmó Hernández.

El abogado recordó que prácticamente todo lo cuestionado por los diputados ya había sido resuelto por la Sala en 2018 cuando se discutió la ahora Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

“Todo eso ya lo resolvió la Sala hace tres años, ya dijo que no se están violentando autonomías, que no hay violación a la independencia de poderes que ya dijo que sí se puede regular el tema administrativo del Poder Judicial o qué puede y qué no tener una negociación colectiva, todo eso ya está.