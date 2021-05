Emiten alerta sanitaria por falsificación de medicamento inyectable

Las autoridades emitieron una alerta sanitaria tras detectar una versión falsificada del medicamento inyectable Voltarén 75mg/3mL.

Un usuario alertó al Ministerio de Salud tras adquirir las ampollas, "sospechosas de ser falsificadas en una farmacia ubicada en Coronado".

"Se realizó la inspección al establecimiento y aunque no se ubicaron las ampollas denunciadas, se decomisaron medicamentos falsificados, por ejemplo, el Zaldiar comprimidos, sobre el cual existe una alerta sanitaria desde el 13 de mayo de 2019", indicó Salud en un comunicado.

"Otros con empaques deteriorados, fechas de vencimiento borradas o cortadas y con fecha expirada; por lo que no es posible descartar que el Voltarén falsificado haya sido vendido en dicho lugar y aún se podría estar comercializando en el país", añadieron.

La casa farmacéutica Novartis Pharma AG Suiza, titular del medicamento original, confirmó la falsificación del medicamento por las diferencias encontradas (ver fotos adjuntas): ​



El tipo de letra, tamaño y colores no corresponden a los artes aprobados para ser distribuidos en Costa Rica.

"Se enviaron muestras de las ampollas para análisis al laboratorio oficial LAYAFA y se confirmó que no contienen el principio activo del medicamento original; sin embargo, se desconoce si poseen otros ingredientes no declarados que puedan ser peligrosos y no se tiene certeza de la procedencia del Voltarén falso ni de las condiciones de elaboración, almacenamiento, transporte y manipulación", dijeron las autoridades.