Emilia Navas: “Creo en la declaración y el testimonio de las dos testigos, ellas no mintieron”

La jefa del Ministerio Público, Emilia Navas, se mostró sorprendida ante el fallo que absolvió por duda al alcalde de San José, Johnny Araya, al exmagistrado Celso Gamboa y la exfiscal Berenice Smith.

La fiscal general considera que los jueces hicieron una valoración incorrecta de la prueba evacuada en el juicio.

“Estoy muy sorprendida de la decisión de absolver a las personas que venían siendo investigadas. Yo siempre he dicho que yo no sería fiscala general ni fiscala sino creyera en la probidad de los jueces de la República, pero sí definitivamente, con esos pocos argumentos que se expusieron vamos a analizar la sentencia integral, considero que hubo un error de análisis y de interpretación de la prueba”, expresó la fiscala general.

Más incredulidad generó en Navas la orden del Tribunal de abrir una causa contra la fiscal Natalia Rojas por presunto falso testimonio.

“Me preocupa el tema de que no se justifica no creer a dos testigos y me preocupa porque el discurso en la actualidad, a nivel mundial, es pedirle a la ciudadanía que cuando sepan que hay hechos de corrupción, que cuando sean testigos de algo irregular que pasa y más por parte de funcionarios públicos y todavía más cuando hay funcionarios judiciales, lo denuncien, entonces imagínese el mensaje que se está mandando a la población de qué le puede pasar a usted si valientemente viene a sostener su declaración, pero encuentra que un tribunal de la República no le cree sin fundamento”, agregó la jerarca.

Navas asegura que cree en el testimonio que rindieron tanto la fiscal Natalia Rojas, como la jefa de prensa de la Fiscalía, Tatiana Vargas, quien declaró que, en su momento, Celso Gamboa le reclamó haberle dado información al periódico La Nación, sobre una causa relacionada con Johnny Araya.

“Yo creo firmemente en la declaración y el testimonio de las dos testigos, ellas no mintieron, ellas no llegaron a ocultar información, yo respaldo totalmente su valentía de haber tomado la decisión de denunciar hechos presuntamente de corrupción, yo creo en el testimonio de ambas y creo que hubo un error en el análisis de lo que ellas declararon, entre otras cosas”, expresó Navas.

La fiscal puntualizó que, una vez obtenida la sentencia integral, van a apelar el fallo.