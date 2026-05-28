Embajada del Japón y UCR plantan árboles sobrevivientes al bombardeo atómico de Hiroshima

Este 27 de mayo, la Embajada del Japón en Costa Rica, en alianza con la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Jardín Botánico Lankester, realizó la plantación de un árbol sobreviviente al bombardeo atómico de Hiroshima.

La ceremonia contó con la participación del embajador ISHIBASHI, autoridades universitarias, representantes de la Cancillería y medios de comunicación.

Las semillas de estos árboles fueron donadas en 2020 por la organización Green Legacy Hiroshima a la Escuela de Biología de la UCR. Con el apoyo del Jardín Lankester, lograron germinar alrededor de 40 plantas jóvenes y 90 semillas.

Además, la UCR fue designada como “regional hub” de Green Legacy Hiroshima para América Latina, fortaleciendo la difusión y conservación de estos descendientes de Hiroshima en la región.

Desde el año anterior, se han colocado árboles en distintos espacios: el campus Rodrigo Facio de la UCR, el jardín japonés del Jardín Botánico Lankester en Cartago y la Universidad para la Paz.

El cuarto ejemplar fue sembrado este 27 de mayo en la residencia del embajador ISHIBASHI, con el propósito de continuar ubicándolos en espacios públicos para que la ciudadanía reflexione sobre el mensaje de paz, resiliencia y esperanza que representan.

El embajador recordó durante su discurso que, pese a las devastadoras consecuencias de la bomba atómica, la vegetación en Hiroshima renació y alentó a los ciudadanos en la reconstrucción de la posguerra.

“Aunque se decía que en Hiroshima no crecería vegetación durante décadas, nuevos brotes y flores surgieron de los árboles afectados, alentando a los ciudadanos que habían perdido a sus familias y enfrentaban la reconstrucción”, expresó.

La Embajada del Japón reafirmó que esta iniciativa busca contribuir, junto con Costa Rica como nación pacífica, a la promoción de la paz mundial.