Electrificación solar: el desafío urgente de llevar luz a escuelas del Chirripó Cabécar

En lo profundo del territorio indígena Chirripó Cabécar, donde el acceso por carretera es limitado o inexistente, la electricidad no es un servicio garantizado. Para decenas de escuelas, la energía solar representa la única fuente para iluminar aulas, conservar alimentos y utilizar herramientas educativas básicas. Sin embargo, el deterioro de los sistemas y la falta de mantenimiento han dejado a muchos centros educativos nuevamente a oscuras.

Ante esta realidad, un proyecto impulsado desde el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), en conjunto con comunidades y aliados externos, busca rehabilitar sistemas de electrificación solar en varias escuelas indígenas, empezando por la Escuela San Agustín de Vereh durante 2026.

La iniciativa surge tras una experiencia previa en 2025, cuando se logró restaurar el sistema eléctrico de la escuela de Bäyeiñak. Con una inversión cercana a los ₡6 millones, el centro educativo recuperó el servicio eléctrico y ahora cuenta incluso con monitoreo en tiempo real. Este caso se convirtió en el punto de partida para ampliar el alcance del proyecto a otras comunidades con necesidades similares.

Niñas en Bäyeiñak usando las computadoras después de que se rehabilitó el sistema de energía solar con este proyecto.



Para este año, el foco está en la escuela de San Agustín, que actualmente cuenta con paneles solares e inversor en funcionamiento, pero cuyo banco de baterías ha llegado al final de su vida útil. La intervención contempla la instalación de cuatro baterías de gel de plomo-ácido y un nuevo controlador de carga, además de materiales para mejorar la red eléctrica interna.





El objetivo mínimo es reunir ₡1,1 millones para restablecer el suministro básico. No obstante, una meta ampliada de ₡1,9 millones permitiría instalar ocho baterías, lo que daría mayor estabilidad al sistema e incluso permitiría el uso de un congelador para alimentos.

Paneles en Duchari.



La falta de electricidad en estas escuelas tiene consecuencias profundas en la vida diaria. Sin refrigeración, no se pueden almacenar carnes ni garantizar una dieta balanceada para los estudiantes, afectando directamente su nutrición y desarrollo. A nivel educativo, la ausencia de energía limita el acceso a internet, impide el uso de recursos audiovisuales y dificulta la impresión de materiales didácticos.





Esto también impacta la labor docente. Sin conexión, los profesores no pueden participar en reuniones virtuales ni coordinar actividades, lo que en muchos casos los obliga a desplazarse largas distancias, reduciendo el tiempo efectivo de clases. Incluso algunas evaluaciones educativas requieren acceso a internet, por lo que estudiantes deben trasladarse a otros centros para poder realizarlas.





La falta de electricidad también complica la atención de emergencias y la comunicación en situaciones críticas, especialmente en comunidades que pueden quedar incomunicadas por condiciones climáticas.

Cobertura de la red eléctrica: se muestra que gran parte de los territorios indígenas no tienen conexión



Según explicó Gustavo Richmond Navarro, profesor del TEC e impulsor del proyecto, uno de los principales problemas de estos sistemas es su vida útil limitada.





​“Si no reciben mantenimiento, podrían volver a fallar en unos cinco años”, señaló.

A esto se suma la falta de capacitación en el uso y cuidado de los equipos, lo que acelera su deterioro.





El proyecto actual no solo busca instalar o reparar sistemas, sino también trabajar de la mano con las comunidades para fortalecer sus capacidades en mantenimiento y gestión de la energía.





​“No se trata solo de llevar equipos, sino de asegurar que las soluciones sean sostenibles en el tiempo”, indicó Richmond.

La falta de electrificación en estas zonas responde a múltiples factores. La red eléctrica nacional no cubre completamente el territorio, y llevar infraestructura a estas comunidades implica altos costos, dificultades geográficas y procesos complejos de consulta debido a su ubicación en áreas protegidas. En este contexto, la energía solar se presenta como la alternativa más viable y respetuosa con el entorno.

No obstante, el desafío es amplio. Se estima que alrededor de 100 centros educativos en el territorio Chirripó Cabécar dependen de sistemas solares que eventualmente requerirán mantenimiento o rehabilitación.

El proyecto también contempla otras intervenciones, como la finalización de trabajos en la escuela de Bäyeiñak y mejoras en la escuela indígena Duchari, donde además de materiales eléctricos, en el corto plazo será necesario reemplazar hasta 12 baterías.

Actividad comunitaria en Duchari.



Desde las comunidades, el acceso a la electricidad se percibe como una herramienta que puede mejorar la calidad de vida, facilitar el estudio y fortalecer la comunicación. Sin embargo, también han surgido preocupaciones, especialmente sobre el impacto del acceso a internet en las personas jóvenes, lo que evidencia la necesidad de acompañamiento en estos procesos.





Richmond enfatiza que estas iniciativas no deben entenderse como soluciones externas impuestas, sino como esfuerzos conjuntos.

​“Muchas veces son las propias comunidades las que se organizan para gestionar estos proyectos”, afirmó.

De no concretarse las acciones previstas para 2026, las escuelas continuarán sin acceso a electricidad, perpetuando las limitaciones en alimentación, educación y comunicación.

“Cada año sin electricidad es un año en el que los estudiantes siguen en desventaja”, advirtió el académico.

Más que un proyecto puntual, la electrificación solar en estos territorios se plantea como una necesidad urgente para reducir brechas históricas y garantizar condiciones básicas de educación en comunidades que han sido, durante décadas, desatendidas.