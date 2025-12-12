Electricidad será más barata en 2026, anuncia Aresep

La tarifa de electricidad será más barata en 2026 para todos los costarricenses.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) anunció este viernes una rebaja para todas las empresas eléctricas, que oscilará entre 4,9% y 16,4%.

La decisión, según Aresep, responde a una menor producción en generación térmica y un aumento en las exportaciones de energía.

“Esta rebaja aplica para todos los sectores de consumo -industrial, comercial y residencial-, con variaciones según la empresa distribuidora. Es importante indicar que, los abonados de alta tensión tendrán la tarifa más baja registrada en los últimos 15 años, lo que estimula la operación de empresas electro intensivas”, precisó Aresep.

La rebaja favorecerá especialmente a los usuarios de CoopeAlfaro Ruiz, que disfrutarán de una disminución de 16,44% en sus recibos. Los abonados del ICE también tendrán una rebaja de 14,92%, mientras que los de la CNFL 14,55%.

Por su parte, los usuarios de CoopeGuanacaste tendrán 9,34%; ESPH (8,33%); CoopeSantos (7,38%); Coopelesca (6,07%) y JASEC (4,93%).

A manera de ejemplo, para un hogar con un consumo promedio de 250 kWh mensual, la disminución estimada en la facturación será de ₡3.400 para abonados de la CNFL, ₡1.779 para clientes de Coopeguanacaste y ₡1.789 para los abonados de Coopesantos.

