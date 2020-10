El viacrucis de un conductor atrapado en los bloqueos

Desde este miércoles, un grupo ciudadano llamado Rescate Nacional se manifiesta en las calles del país para impedir el aumento de impuestos que propone el Gobierno como parte de una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Un conductor, de muchos que han sufrido las consecuencias de los bloqueos, le contó a Teletica.com cómo fue su viacrucis: encontró obstáculos desde que salió de su hogar hasta llegar al puente sobre el Río Térraba, donde fue entrevistado.

Este chofer asegura que tiene una condición médica especial, ya que tuvo un accidente y fue operado dos veces.

Lea también Nacional ¿Dónde hay bloqueos en este momento? En esta nota se señalan puntos donde hay cierres completos o intermitentes.

“Desde ayer yo salí a las 5 a. m. de mi casa, yo vivo en Grecia, y en Quepos fue el primer paro que agarré. Me detuvieron desde las 7 a. m. hasta la 1 p. m. Cuando estaba casi descompuesto me dejaron pasar”, indicó.



Más adelante llegó a Uvita, “ahí expuse el caso y me dejaron pasar”.

“Llegué aquí (Sierpe) a las 2 p. m., les expuse el caso a los señores y las señoras que están acá y me dijeron que incluso una mujer que acaba de dar a luz, no la dejaron pasar, y no dejan pasar a nadie, que ellos estaban ahí por resolver impuestos, no por condiciones médicas”, comentó el conductor.

Este jueves a las 5 a. m. este conductor pudo pasar, fue a Puerto Jiménez y después regresó a Sierpe. “Desde ayer que estoy botado acá, no me dejan pasar”.

“Yo estoy de acuerdo con lo que apoyan, pero no me parece justo que el mismo pueblo tenga que pagar los daños que el Gobierno está haciendo. Porque… ¿Por qué razón debo de pagar los daños yo con mi salud y mi tiempo? Deberían de hacer el cierre donde haya rutas alternas, si hay un cierre total deberían al menos cada hora abrir el paso, para despejar. ¿Cómo es posible que tenga 24 horas de estar aquí botado?”, concluyó el conductor afectado.