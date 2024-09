El VAR dio sus primeros pasos en Costa Rica con la esperanza de caminar muy pronto

Todo en la vida es un proceso. Cuando todos comenzamos a dar nuestros primeros pasos, desde antes nos tiramos al suelo a gatear.

Y así ha sido la primera semana de implementación del videoarbitraje.

El proceso es largo y poco a poco veremos mejora, pero por lo pronto apenas se dan los primeros pasos en temas VAR, aunque la esperanza es que muy pronto se pueda llegar a caminar con solvencia.

Lo cierto es que ya se implementa convirtiéndose así en la tercera liga de Concacaf que cuenta con ello y ya van nueve partidos y 25 minutos en los que se ha aplicado.

Antes de todo hay que aclarar, acá no es ver el punto negro en la pared blanca, simplemente es hacer consciencia de un proceso en el que llegar a ver resultados inmediatos es difícil, pues es parte de un largo desarrollo dividido en tres partes: arbitraje, tecnología e implementación en los estadios.

Arbitraje.

De momento, los árbitros lo hicieron bien, aplicaron el VAR cuando tuvieron duda o bien cuando desde lo interno les comunicaron usarlo.

La primera vez ocurrió en el duelo Liberia ante Cartaginés, en un penal más que claro, pero que el árbitro decidió verlo como para probar el sistema.

Luego vino el duelo Guanacasteca – Santa Ana, que de momento es en el que más veces se implementó con cuatro jugadas clave: Dos goles anulados, un penal y la repetición del mismo.

Esto trajo la primera polémica y única crítica hasta el momento por parte del presidente de Santa Ana, Johan Salas, aunque más tarde ratificó.

​Para el analista arbitral, Orlando Portocarrero, los árbitros se prepararon de buena manera con más de 220 partidos en video y simulaciones en vivo, aun así falta mucho por mejorar.

“Los árbitros han dejado de hacer muchas cosas, el VAR debido haber intervenido y no intervino en algunas jugadas, también se tomó mucho tiempo para llamar al árbitro, el promedio es de cuatro a cinco minutos y medio por jugada y esto es mucho, entonces es prueba y error.

Las decisiones más polémicas partieron por el penal eliminado a Pérez Zeledón ante Santa Ana, el gol anulado al Cartaginés por supuesta mano de Dylan Flores ante Sporting FC o bien el segundo gol anulado a los santaneños ante Guanacasteca.

Tecnología.

Hay que aclarar que el VAR simplificado con el que se cuenta en Costa Rica, dista mucho de lo que presentan ligas top o eventos FIFA con 48 cámaras destinadas únicamente a él.

Acá son seis (a lo mucho) por partido, con una señal que viaja hasta el Proyecto Gol a apenas dos salas, lo que limita la cantidad de partidos que se puedan dar por hora.

De ahí que usted no pueda exigir al máximo a un VAR más sencillo, por lo que hay que ajustarse a lo que nos permite.

Aun así, el principal inconveniente ha sido la conexión a Internet que atrasó el inicio en Tibás y Guápiles.

“Y si nos vamos con el ente de las televisoras y generación de datos, se contrató a una empresa donde no tienen señal en algunos sectores, entonces se van contando los problemas.

“Hubo partidos donde se esperó 15 minutos por la transmisión de datos, entonces la empresa tiene una cuota de responsabilidad. Se tiene que mejorar en todo esto, en todos los entes llamados a aplicar el VAR, tienen que hacer una retroalimentación”, destacó Portocarrero.

Si es difícil para los medios de comunicación tener conexión a Internet en todos los estadios del país, ahora para la transmisión de datos de video se complica todavía más. Es un aspecto para llegar a tomar en cuenta en situaciones a futuro, en un país donde la conexión a Internet no está al 100% en muchos lugares.

Instalaciones deportivas.

Pero donde ha radicado el principal problema en estos 10 partidos, es en la situación de los estadios en la actualidad.

El mejor ejemplo es el del Lito Pérez de Puntarenas, donde un vehículo, ubicado en las afueras del estadio ayudó a que solo en los últimos 25 minutos hubiera VAR.

Esta situación dejó mucho en evidencia y la imagen le dio la vuelta al mundo. Algo que no debería volver a ocurrir, pero es a lo que se presta en nuestro país.

“No puede ser que un equipo sofisticado y tecnológico esté afuera debajo de las graderías de un estadio, a la intemperie, etc. Si las instalaciones no reunían las condiciones mínimas, entonces ¿por qué era la premura o necesidad de hacerlo si no están preparados?