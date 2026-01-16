El torneo empieza con velocidad: Estos son los partidos del fin de semana

El Clausura inició esta semana y el fin de semana se realizará la segunda fecha con un clásico que llega muy temprano.

Se trata del juego entre Herediano y Saprissa este sábado a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado.

Ambos clubes vienen con urgencia para este torneo, pues ambas aficiones quieren celebrar en junio.

En cuanto al campeón nacional, Liga Deportiva Alajuelense, visitará este domingo a las 3 p. m. al club que comenzó líder: Pérez Zeledón.

Los partidos: