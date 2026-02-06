“El profe” estará seis meses en prisión preventiva tras revocarse su extradición a EE. UU.

El tico Jonathan Álvarez Alfaro, alias “El profe!”, deberá cumplir seis meses de prisión preventiva luego de que se revocara su extradición a Estados Unidos, informó este viernes el Poder Judicial.



De acuerdo con la información oficial, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José revocó su envío al país norteamericano tras determinar que la reforma constitucional sobre extradición de costarricenses no aplica de manera retroactiva. La decisión fue tomada por mayoría, el pasado martes 3 de febrero, con el voto salvado de una jueza.



El tribunal sostuvo que la reforma constitucional rige únicamente para hechos cometidos a partir de su publicación, el 28 de mayo de 2025, y no para conductas anteriores. En el caso de Álvarez Alfaro, los hechos atribuidos son previos a esa fecha, por lo que se dejó sin efecto la entrega a las autoridades estadounidenses y se dispuso su juzgamiento en territorio nacional.



La jueza Solís Zamora emitió un voto disidente en el que aplicó retroactivamente la norma constitucional y avaló la extradición. En contraste, el criterio mayoritario estableció que el imputado debía ser procesado en Costa Rica por los hechos que se le atribuyen.



Tras conocerse la resolución, Álvarez Alfaro fue puesto a la orden del Ministerio Público para continuar con el proceso penal interno por el aparente delito de legitimación de capitales. Posteriormente, el Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada dictó seis meses de prisión preventiva.

“El Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada dictó seis meses de prisión preventiva a una persona de apellido Álvarez, quien estuvo sujeta a un proceso de extradición, pues figura en condición de imputado en el expediente número 23-000191-0042-PE por el delito de legitimación de capitales y otras delincuencias”, indicó el Poder Judicial mediante su oficina de prensa.

La revocatoria de la extradición se fundamenta exclusivamente en la temporalidad de los hechos atribuidos, al considerarse anteriores a la reforma constitucional vigente sobre extradición de costarricenses.

