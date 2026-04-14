El mar cambió su historia en segundos y ahora luchan por no perder su hogar

El viernes 27 de febrero, la comunidad de Palomo de Orosi, en Paraíso de Cartago, quedó marcada por una tragedia. El mar cobró la vida de un padre y esposo, dejando a Beatriz y a sus tres hijas enfrentando un duelo profundo en medio de un panorama incierto.

La familia no solo enfrenta la pérdida emocional. La menor de las niñas requiere cuidados especiales y una fórmula médica mensual, gasto que hasta ahora asumía su padre. Sin la posibilidad de incorporarse al trabajo en este momento, Beatriz enfrenta serias limitaciones económicas para sostener el hogar.

Antes de la tragedia, la familia estaba a punto de concretar la compra de su vivienda mediante un bono. Solo faltaba completar un último trámite. Sin embargo, la muerte del padre interrumpió el proceso, y ahora la deuda representa una amenaza real para ese sueño que parecía cercano.

En medio de esta situación, distintas muestras de apoyo han comenzado a surgir. El Club de Leones de San Sebastián impulsó una campaña solidaria con el objetivo de ayudar a la familia a cubrir los costos de la vivienda y brindarles mayor estabilidad en este momento crítico. La iniciativa busca honrar el principal anhelo de Andrés, el esposo fallecido: asegurar un hogar para su familia.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante SINPE Móvil al número 8322-6111, a nombre del Club de Leones de San Sebastián.