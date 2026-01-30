El gol regresó en la jornada 5 del Clausura 2026

En los juegos de media semana del Clausura 2026 regresó un invitado de lujo: el gol. Este había estado ausente en la fecha 4 del certamen.

Luego de que el fin de semana se marcaran solo dos goles (Alajuelense y Liberia), el martes anterior se dobló esta cantidad.

Los manudos le hicieron tres a Guadalupe, con doblete de Ángel Zaldívar y uno más de Alejandro Bran. El descuento de los josefinos fue un autogol del mismo Zaldívar, por lo que él solo anotó más tantos que todos los equipos una jornada antes.

El miércoles otra vez hubo goles en los dos partidos del día. San Carlos, por intermedio de Brian Martínez, ganó ante Liberia, y en la noche los rojimarillos Randall Leal y Marcel Hernández, junto al puntarenense Renzo Carballo, fueron protagonistas del 2-1 del líder.

El jueves en la tarde hubo seis goles, tres por bando: Kendall Porras, Manuel Morpán y Luis Hernández para Pérez Zeledón; Timas Rodríguez, Mariano Torres y Kendall Waston para Saprissa.

La noche dejó el primer gol de Sporting desde octubre anterior, obra de Marco Ureña, además de la diana de Josimar Méndez para el 0-2 ante Cartaginés.



