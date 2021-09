“El farol más hermoso del mundo”: niño lo elaboró sin ayuda porque su mamá está en el hospital

“El farol más hermoso del mundo” desfilará hoy en Bajo Caliente en Puntarenas en las manos del pequeño Gabriel de 10 años.



Él lo hizo sin ayuda de nadie, con los materiales que encontró a mano y ahora compite por ganar el concurso al más bonito de este 14 de setiembre anormal.





La madre de Gabriel, Leidy Alvarado, tiene un mes de estar en el Hospital del Trauma en San José, acompañando a otro hijo suyo de 14 años quien sufrió un accidente de tránsito.

“Ayer cuando la directora nos dijo que había tiempo hasta hoy a las 3 de la tarde para presentar el farol me di cuenta que él no había hecho el suyo. Gabriel me dijo 'mamá qué voy a hacer si papá no está' y yo solo pensé en mi pobre pollo allá tan lejos, yo deseaba tener alas porque la realidad es que aunque les piden a los alumnos hacer los faroles uno siempre ayuda, pero no tenía cómo”, recordó Alvarado.

Doña Leidy explicó que su esposo trabaja en Monteverde y que hasta hoy regresaba a su casa, por lo que sus hijos quedan al cuidado de sus papás, quienes son adultos mayores.

“Hoy cuando veo una foto que mandaron a la escuela y veo el farol de Gabriel y vi aquel montón de cinta y detalles fatales me di cuenta que lo había hecho él solito. Yo le pregunté y me dijo que sí, que lo había hecho él solito porque ya no había tiempo pero que le había quedado muy feo.

“Yo le dije mi amor sabe qué, ese farol es el más hermoso del mundo, porque está lleno de sentimientos, entonces de los miles faroles que hemos hecho todos los años este es el más lindo y más exitoso de todos”, recordó.

Alvarado dijo entre lágrimas que este mes apartada de sus hijos ha sido muy duro, sin contar con que mantiene también la preocupación por su hijo internado, quien está luchando contra una infección.

“Son sentimientos muy fuertes, un tío me dijo que el farol iba a ganar por feo, yo le dije que por favor no dijera eso, que hizo su mayor esfuerzo solito y que el farol llegó a tiempo. Un montón de gente que ni conozco me han escrito porque amigos han compartido la foto y todos me han hecho sentir ese apoyo, ahora vamos a esperar cómo se va a sentir Gabriel, porque él todavía no ha visto que va ganando”, finalizó.

En el link adjunto de Facebook puede ver el farol del pequeño Gabriel y el resto de los estudiantes de la Escuela de Bajo Caliente en Arancibia de Puntarenas.