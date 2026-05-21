El dólar perdió más del 10% de su valor en el último año

El colón continúa ganando terreno frente al dólar, una tendencia que, aunque puede parecer positiva para algunos sectores, genera importantes efectos en la economía nacional.

De acuerdo con datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el tipo de cambio promedio de referencia en el Monex pasó de ₡506,39 el 20 de mayo de 2025 a ₡453,26 el 20 de mayo de 2026.

Esta variación representa una caída de ₡53,13 por dólar, equivalente a una depreciación cercana al 10,5% del valor de la divisa frente al colón en los últimos doce meses.

Sin embargo, el dato más relevante es la velocidad de esta caída. Según los registros del Banco Central, la mayor parte de la disminución ocurrió en los primeros meses de 2026.

​Al iniciar el año, el dólar se cotizaba en ₡499,81, pero en menos de cinco meses descendió hasta el nivel actual de ₡453,26.

Esto significa que solo en lo que va del 2026, el dólar ha perdido ₡46,55, lo que equivale a una caída aproximada del 9,3%, es decir, cerca del 89% de toda la depreciación registrada en el último año.

Ante este escenario, surge la interrogante sobre si se puede frenar la tendencia. Durante los primeros meses del año, el Banco Central ha intervenido en el mercado mediante la compra de más de $770 millones, con el objetivo de evitar una caída aún mayor del tipo de cambio.

Pese a estos esfuerzos, el comportamiento de la divisa continúa siendo un tema de análisis, debido a sus impactos en sectores como exportaciones, turismo y competitividad.