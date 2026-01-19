El descenso ya está picante en solo dos fechas

Mientras algunos equipos comienzan a carburar en el Torneo de Clausura 2026, para otros tres, en solo dos fechas, la competencia está al rojo vivo.

Sporting FC, Guadalupe FC y San Carlos comenzaron este certamen jugándose en cada fecha la vida, al punto de estar a este momento igualados en 16 puntos en la tabla acumulada.

Por mejor gol diferencia, Sporting FC está ligeramente mejor por tener -9 en este apartado, superando los -15 que tienen Guadalupe FC y San Carlos.

Está igualada en puntos y diferencia de goles, deja a los norteños de últimos debido a que han anotado un tanto menos que los guadalupanos. Así de cerrada está la situación.

Mientras que aún es prematuro tener un panorama claro en la zona de clasificación, abajo la situación dista mucho.

San Carlos triunfó en el partido que tenía que hacerlo, pues derrotó a los albos por 3-0 en un juego de seis puntos.

Estos partidos son los que en el cierre suelen doler.

Pero Guadalupe FC no se quedó atrás y golpeó a uno de los llamados a ser favoritos, Liberia en su cancha.

Tanto los norteños como los guadalupanos volvieron a triunfar en el campeonato nacional, mientras que ahora los nuevos vecinos de Grecia siguen en caída libre.

La próxima fecha ya podría comenzar a dejar alguno de los tres equipos rezagados.

Guadalupe visita Santa Bárbara para medirse a un Herediano en racha, con dos victorias seguidas.

El reto será mayúsculo para los dirigidos por Mauricio Wright que, tras esa salida, irán al Lito Pérez de Puntarenas y luego recibirán a Alajuelense. Es decir, una seguidilla bastante complicada.

Sporting, por su parte, recibirá a Saprissa este jueves en su nuevo estadio de Puente Piedra con la obligación de ganar si no quiere perder el ritmo, pero con la salvedad que los morados llegarán con la misma necesidad de ellos.

Luego de esto tendrán dos visitas, a Pérez Zeledón y otra al Fello Meza, para medirse al Cartaginés.

San Carlos presenta un calendario un poco más alentador. Reciben a Puntarenas FC este miércoles, van al Morera Soto ante la Liga y vuelven a su cancha sintética para medirse a Liberia.

La lucha está al rojo vivo y uno de ellos podría ser el próximo inquilino de la Liga de Ascenso.



