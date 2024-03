El dardo de Wanchope: "Hay dirigentes que son muy amigos de los jugadores"

"Hablé sobre propiciar el ambiente de rendimiento. Yo quisiera también que el dirigente entendiera que necesitamos propiciar ese ambiente, lo he hablado, pero ha sido muy difícil porque hay dirigentes que son muy amigos de los jugadores porque les gusta sentarse con ellos, porque los admiran o no sé... lo que sea, eso está bien, pero necesitamos propiciar el ambiente para que ese jugador se desarrolle y entienda lo que es ser profesional, muchos no saben qué es ser profesional", respondió Chope.