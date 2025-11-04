El complicado camino para escapar de la parte baja

Al revisar la tabla del Torneo de Apertura 2025, se observa que tres equipos están separados por menos de tres puntos en lo más bajo de la clasificación. Además, el cierre de la fase regular no será fácil para ninguno.

Sporting FC tiene 14 unidades, Guadalupe FC cuenta con 13 y San Carlos suma 12, ubicándose en la octava, novena y décima casilla, respectivamente.

Cabe recordar que, si bien el descenso se definirá en el Clausura 2026, es importante mantenerse lo más lejos posible de la zona caliente cuando inicie el próximo torneo.

Al repasar los rivales de cada uno, el panorama se presenta complicado. Si se suman los puntos acumulados por los próximos tres contrincantes de cada club, se nota que Sporting y Guadalupe deberán medirse ante equipos que en conjunto suman 75 puntos, siendo los desafíos más duros para cualquier conjunto de Primera División.

Sporting cerrará ante el líder Alajuelense, luego enfrentará a Puntarenas FC (séptimo lugar) y concluirá ante Saprissa, actual segundo de la tabla.

Guadalupe FC jugará contra Liberia (cuarto), luego ante Saprissa y cerrará frente a Cartaginés, todos dentro de la zona de clasificación.

Para los Toros del Norte, el panorama es apenas más favorable. Aunque sus próximos tres rivales —Puntarenas, Herediano y Alajuelense— acumulan 65 puntos, no será un camino sencillo para un equipo que actualmente ocupa el sótano de la tabla.