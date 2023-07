“El cielo también necesita un humor fino y elegante”: Humoristas despiden a José Kawas

“Él se integró al grupo Omega en una negociación que se hizo con Columbia, cuando pasó Radio UNO y Sabrosa a ser parte de Omega, en se combo venía Kawas pero como locutor de Radio UNO, pero tenía la habilidad de las voces y lo que hacía era joder la vida, ahí andaba jodiendo la vida, jaja, recuerdo a su personaje Milton Crawford, que tiene toda una historia porque él lo sacó de una vez que estaba haciendo fila para entrar a Casa Matute y que había un Milton Crawford, dice que era un negro que le llamó mucho la atención porque hacía mucha bulla y como hablaba. Ya pare ese entonces teníamos el Manicomio de la Risa y fue cuando me traje a Kawas y a Rigoberto Alfaro en ese momento, dos desconocidos, en aquel entonces, pero con un potencial del carajo.

“Lo recordaré como un guerrero, ese mae es un guerrero, literalmente dio la última gota de su sangre, te confieso que me preocupé mucho cuando se dio el diagnóstico, pero ese mae sacó una fuerza, es un gladiador”, mencionó.

“Que triste despertar y ver esta noticia, no tengo palabras para expresar este sentimiento, hoy se vienen a mi mente muchos recuerdos de mi amigo José Kawas, desde mis inicios en Manicomio de la Risa en el 2006 junto a él, shows, transmisiones de toros, etc. , hermano, sé que luchaste hasta el final y enfrentaste este proceso con todo el positivismo, hoy Dios decide llevarte junto a él, porque sé que así es, porque recibiste a Dios en tu corazón y no tengo duda de que estás en un lugar mejor. Descansa en paz hermano”, posteó Rigoberto Alfaro, conocido como “Gallina”.