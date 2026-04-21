El bribri perdió la mitad de sus hablantes en apenas 15 años

En 2011, unas 7.000 voces sostenían el idioma bribri. Hoy, la mitad de ese eco se ha apagado en apenas 15 años, dejando al descubierto la fragilidad de una lengua que resiste en silencio el paso del tiempo.

En Talamanca, sin embargo, hay quienes se empeñan en que ese hilo no se rompa. En 42 escuelas, 38 docentes pronuncian cada día palabras que buscan mantenerse vivas, como si cada lección fuera también un acto de resistencia. Enseñan bribri para que no se olvide, para que no desaparezca, para que siga nombrando el mundo desde su propia raíz.

Hasta ese territorio viajó el periodista Dudly Lynch, quien retrata esta realidad en una serie de tres reportajes que muestran una mirada íntima de quienes, desde distintos rincones, luchan por conservar el idioma.

La primera entrega se detiene en Abdiel Blanco, un niño indígena de 12 años que aún no habla bribri, pero que lo persigue con constancia, como quien busca reencontrarse con una parte de sí mismo.

Disfrute la primera entrega del especial de Telenoticias, “Guardianes del Idioma”, en el video adjunto.