¿El asueto del 8 de mayo es obligatorio?

El próximo viernes 8 de mayo se concede como asueto laboral en Costa Rica, pero no es de pago obligatorio ni aplica para todos los trabajadores del sector público y privado.

En contraste, este viernes 1.º de mayo sí corresponde a un feriado de pago obligatorio por ley, lo que marca una diferencia importante entre ambas figuras.

Aunque muchos costarricenses desconocen cómo funciona el asueto, es clave entender que se trata de un día libre otorgado por disposición gubernamental, pero sin las mismas garantías que un feriado oficial.

En resumen, conocer la diferencia entre feriado y asueto permite a los trabajadores comprender mejor sus derechos laborales y las condiciones de pago que aplican en cada caso.