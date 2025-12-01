El anuncio que estremeció la radio tica: Carlos Lafuente revela el peso de una gratitud inesperada

Poco antes de las 8:30 de la mañana, Carlos Lafuente ya camina por los pasillos fríos de radio Sinfonola, en La Lima de Cartago. No usa abrigo; asegura que el clima fresco es parte de su rutina, igual que levantarse a las cuatro para atender lo que haga falta. Nos sentamos en la antigua cabina de Radio Rumbo, entre vinilos que aún suenan por la 90.3 y una consola apagada desde hace más de dos décadas.

Le pregunto qué significa Sinfonola para él. Mira de reojo la pila de acetatos y luego fija su mirada con una sonrisa breve: “todo”, dice, antes de soltar una carcajada grave, tan reconocible como la voz que acompañó a generaciones. Luego agrega: “Para mí es todo. Es el fruto del trabajo de toda mi vida, sin que yo le haya quitado nada a nadie, sin que me hayan regalado nada, y donde he invertido no solo los días hábiles, sino sábados, domingos, feriados, vacaciones y todo mi tiempo”. Lo dice observando la cabina como quien repasa su historia entre los surcos de un viejo elepé.

A un día de cumplir 81 años, Lafuente recuerda que su relación con la radio comenzó a los nueve, cuando su padre tenía una emisora. Fundó Radio Rumbo a los 22, en 1966, y la mantuvo en AM hasta finales de los noventa, cuando decidió apagarla para ver nacer Sinfonola en FM. Pasó de una emisora que “transmitía de todo: partidos, procesiones, avisos de emergencias...” a una especializada en música “ni muy vieja, ni muy nueva”.

Imagen: En Sinfonola, los discos aún se programan a mano.

Su voz fue durante décadas un clásico de diciembre gracias a “Las Visitas Navideñas”, que por 43 años calentó las mañanas frías en los hogares costarricenses. Pero en las últimas semanas, su inconfundible sello volvió a los titulares por razones muy distintas.

A través de un video publicado en redes, Lafuente anunció que la emisora no podía asumir los costos para participar en el proceso licitatorio de frecuencias de radio y televisión. No era solo el monto base —más de 300 mil dólares— sino los equipos y la tecnología exigida.