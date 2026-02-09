EE. UU. solicita extradición de tico y salvadoreño que cumplen prisión preventiva

Las autoridades de Estados Unidos iniciaron el proceso para solicitar la extradición de un costarricense y un salvadoreño que, actualmente, cumplen prisión preventiva en Costa Rica.

Así lo confirmó el Ministerio Público, la tarde de este lunes. Además, señaló que la solicitud se da como parte de una investigación por presuntos delitos de narcotráfico.

"La gestión se desarrolla en el marco de la cooperación entre la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Ministerio Público costarricense, en consonancia con la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales.



"Las personas requeridas son Jimmy Adonay Posada Chevez, alias 'Turbo', de nacionalidad salvadoreña, y Jimmy Roy Vindas Aguilar, costarricense. Ambos son solicitados por el Tribunal del Distrito Medio de Florida, donde se les investiga por supuestos vínculos con actividades relacionadas con el tráfico de drogas´", señaló la institución.

Posada y Vindas permanecen en prisión preventiva desde agosto de 2025, como imputados dentro de la causa penal 25-000035-1981-PE.

Según la Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada, a ambos se les relaciona con el transporte y la comercialización de al menos 38 paquetes de cocaína.



El Gobierno de Estados Unidos formalizará en los próximos días la solicitud de extradición. Una vez recibida, las autoridades judiciales costarricenses aplicarán el procedimiento correspondiente conforme a lo establecido en la legislación nacional.

