EE. UU. pide extradición de "Beto", sospechoso de exportar metanfetamina desde Costa Rica

Un costarricense de apellido Morales, conocido como "Beto", es requerido por Estados Unidos como sospechoso de enviar a ese país "grandes cantidades" de metanfetamina, desde Costa Rica.

En el marco de ese requerimiento, al sujeto se le detuvo y se le dictó detención provisional, informó la mañana de este viernes el Ministerio Público en un comunicado de prensa.

Junto a él fue capturado y procesado por los mismos hechos un colombiano de apellido Cuesta.

Morales es señalado por el Tribunal de Distrito Medio de Florida, Estados Unidos, como uno de los presuntos líderes de una estructura narco que operaba en el país. A cuesta, en cambio, se le acusa Cuesta de colaborar con la entrega de estupefacientes.

"Beto" en apariencia negoció transacciones de drogas en nombre de la organización de la que era parte, al tiempo que se encargaba de la logística de distribución de metanfetamina en Costa Rica para su posterior envío a los Estados Unidos.

Su cómplice estaba más orientado a la distribución física de la metanfetamina y supervisión de la recaudación de las ganancias producto de la venta, de acuerdo con el requerimiento del gigante norteamericano.

Como parte de la investigación coordinada entre el Ministerio Público y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Morales y Cuesta —junto con otras personas— aparentemente vendieron un kilogramo de metanfetamina a un agente policial encubierto a cambio de $3.800, el 2 de mayo pasado.

Presuntamente, tres días después, coordinaron una entrega adicional a un agente, sin embargo, tras reunirse no llegaron a un acuerdo. Horas más tarde se les observó trasladar varios paquetes al carro de un tercero, a quien se le aprehendió y se decomisaron 47 paquetes de la droga, cada uno con un peso aproximado de un kilo.

La Fiscalía no precisó el día ni el lugar de las detenciones de Morales y Cuesta.