EE. UU. entrega a Costa Rica promesa de que no impondrá cadena perpetua a Celso Gamboa

Después de un mes, Estados Unidos hizo llegar a Costa Rica la promesa de que no impondrá cadena perpetua ni una condena superior a 50 años de cárcel al abogado Celso Gamboa, en el proceso que le sigue por presunto tráfico internacional de drogas.

El documento fue establecido como un requisito por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José, para que se pueda autorizar la entrega del exmagistrado al gigante norteamericano.

Fuentes cercanas a Telenoticias confirmaron la recepción del oficio, que ya está en manos del Tribunal Penal de San José. Será esa instancia la encargada de verificar que se cumpla todo lo solicitado para la entrega de Gamboa a las autoridades de la Administración de Control de Drogas​ (DEA, por sus siglas en inglés).

El trámite también incluye a otro imputado de apellidos López Vega, alias "Pecho de Rata".

"Las promesas constituyen un requisito solicitado por el tribunal que conoció la apelación presentada dentro del procedimiento, mediante el cual el Estado requirente brinda garantías formales respecto al tratamiento jurídico que recibirán las personas requeridas.



"En este caso, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a que, de imponerse una condena, esta no excedería el máximo de 50 años de prisión, que corresponde al límite de pena establecido en la legislación costarricense. Asimismo, ofreció la garantía de que se descontará del eventual cómputo de la pena el tiempo que los imputados han permanecido en detención provisional en Costa Rica", detalló el Ministerio Público en un comunicado de prensa enviado minutos después.



Una vez que el Tribunal Penal de San José se manifieste conforme con las promesas, ambos extraditables quedarían en condición de ser llevados a Estados Unidos, una vez que se completen las diligencias judiciales correspondientes.