Eduardo Li: "No queríamos dejar a Costa Rica por el suelo, como en otros mundiales que nos metieron 7"

Eduardo Li, expresidente de la Federación Costarricense de Fútbol, promociona desde ya el libro que dará a conocer el próximo lunes, que cuenta partes importantes de su vida.

Li compartió con el comunicador Roger Guevara, de Radio Puerto, y brindó varias revelaciones que contiene su material autobiográfico.

Cuando tocaron el tema del Mundial de Brasil 2014, Li tiró una que otra indirecta, muy directa.

"Nos preparamos para no hacer el ridículo, nos preparamos muy fuerte, no queríamos dejar el nombre de Costa Rica por el suelo, como quedaron en otros mundiales que nos metieron siete, yo no quería eso. En el propio sorteo, cuando salimos en el grupo de la muerte, Jorge Luis Pinto y yo nos volvíamos a ver con mucho miedo, y nos quedábamos viendo, pero luego le digo: 'bueno profe, vamos para delante'", comentó Li.

El exjerarca de la Federación afirmó que en ese momento "no teníamos nada que perder y mucho que ganar".

A Li le preguntaron por la previa de aquella hazaña en Brasil y afirmó: "En el caso mío sí creí, yo le dije a Jorge Luis, le podemos ganar a Uruguay, empatarle a Inglaterra, pero vamos a perder contra Italia, tenía un equipazo, yo lo que no quiero es que hagamos esos ridículos, de dejar el nombre de Costa Rica que le va a pasar una aplanadora por encima".

Y agregó: "Él (Pinto) me dijo que nos íbamos a preparar bien y... ¿Sabe qué me dijo? 'Vamos a clasificar'. Eso me lo dijo él (Pinto), yo por dentro dije que estaba medio loco, con solo una buena presentación para mí era fundamental".



Li también indicó que en su libro toca temas de situaciones como su llegada a Puntarenas FC, también tópicos que se dieron luego de la cita mundialista, así como lo que vivió en Suiza y en Estados Unidos.

El lanzamiento oficial será este lunes por la noche.