Eduardo cumplió un sueño: ser ministro de Salud por un día

Este niño costarricense pudo cumplir su sueño: ser el jerarca de Salud de Costa Rica. Eduardo se reunió con Daniel Salas y conversaron sobre su experiencia, gustos y hasta personajes favoritos (ver video adjunto).

Este bonito encuentro se dio en el marco del Día Mundial de la Niñez, celebrado este 20 de noviembre.

“Me gustaba mucho ir a jugar fútbol, mejengas con los amigos del barrio, también me encantaba estudiar y conocer cosas nuevas”, le contestó el ministro.

Salas se ha convertido en una figura muy conocida por los costarricenses, debido a sus constantes apariciones en medios de comunicación, algo que para Eduardo es realmente interesante. Incluso, le consultó si alguna vez había sentido pánico escénico en alguna conferencia de prensa.

“No Eduardo, yo pienso que desde que me ha tocado dirigirme a la población a través de los medios de comunicación soy muy consciente de que tengo una misión de educar, de explicar las cosas bien claras y yo no me desvío de esa misión”, respondió Salas.