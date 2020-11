Édgar Robles: "No estamos a las puertas de un default"

Pese a que la situación de las finanzas públicas es complicada y hay voces que creen que las cosas está en una punto muy crítico, aún el país no está a las puertas de un default (impago de sus compromisos o deudas).

Así lo piensa Édgar Robles, director del posgrado de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR) y exjerarca de la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) durante una entrevista concedida esta semana al programa 7 días Radio.

Este consultor también sostiene que hay que tomar medidas pues si no se hace algo por la vía del gasto público o por la vía de impuestos, dentro de un tiempo podríamos vivir un proceso inflacionario en el país y esto podría aumentar la pobreza.

¿Dentro de cuánto tiempo se podría dar ese problema inflacionario?

Yo diría que entraríamos en un problema de sostenibilidad de las finanzas en un lapso de dos años. No es algo inminente. Hay una serie indicadores que se manejan en la economía que van mostrando cuánto pueden empeorar las finanzas públicas . Hay gente que dice que estamos a las puertas de un default. Yo no diría que estamos a las puertas de un default. No hay nada que indique eso.

¿Por qué no?

Antes de entrar en un default el país debe experimentar varios cambios importantes en indicadores. El primero; el gobierno no ha va poder colocar sus bonos. En este momento el gobierno sí puede colocar sus bonos. De hecho el gobierno se porta de manera interesante cuando llega al mercado a ofrecer bonos. O sea rechaza ofertas cuando la tasa de interés es muy elevada.

En segundo lugar deberíamos de ver grandes cambios en el costo de financiamiento del gobierno y más bien en las últimas semanas o en el último mes hemos visto que el rentabilidad de los bonos del gobierno ha disminuido.

En tercer lugar, deberíamos experimentar salida de capitales y depreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio subió a 615 pero eso no es una salida inmensa de capitales. Para darle un ejemplo en Chile el año pasado a esta época el peso rondaba los 580 y ahora ronda los 800 pesos por dólar. En Costa Rca subió a 615 y ahora está de regreso a los 600.

Además, deberíamos ver la deuda pública degradada a varios niveles. Estamos cerca de ser degradados pero aún tenemos dos o tres niveles más para caer y entrar a un proceso de impago.

Otro gran indicador es que , previo al default, el gobierno empieza a recibir financiamiento del Banco Central. Esto en Costa Rica era prohibido hasta que se aprobó una ley este año para la entrega del FCL para las personas a las que se les suspendía el contrato de trabajo pero dentro de esa ley cayó un artículo que le permite al Banco Central comprar bonos de gobierno en el mercado secundario. Antes de entrar al default yo vería al Banco Central muy preocupado por tratar de financiar al gobierno con este mecanismo.

Pero eso no quiere decir que estamos fuera de la posibilidad de un default, si seguimos con la tendencia que tenemos en dos años si podríamos estar ante la presencia de un default.

¿Qué se puede hacer entonces?



Que el gobierno haga su trabajo. Ya tiene el insumo de las mesas de trabajo para ver por donde se mueven las fuerzas. El gobierno está tratando de lograr un imposible y ese imposible es ver cómo no afecta a ningún grupo que le pueda minar su base para las próximas elecciones. Así lo veo yo. No quiere meterse con empleados públicos porque tradicionalmente los empleados públicos han sido afines al PAC. No quiere meterse con impuestos, especialmente indirectos, porque eso afectará a los más pobres que también tienen cierta afinidad con políticas asistenciales y clientelistas del PAC. Lo que pasa es que el gobierno tiene que tomar medidas...¿medidas como cuáles?... Yo de hecho propuse una medida: que se congelen las plazas públicas de manera temporal por lo menos en los próximos 5 años, por ejemplo personas que se pensionan o renuncian.

¿Si renuncian policías o maestros?

Bueno allí puede haber excepciones por supuesto. Pero si renuncia una secretaria puede ser que la otra secretaria puede recibir el recargo. En fin... la cosa es cómo hacerlo mismo con menos... eso es lo que significa ser más productivo.

Si nosotros congelamos las plazas del sector público que quedan vacantes por pensión, al cabo de 5 años tendríamos entre 10 y 15 por ciento de empleados públicos menos y sería un ahorro cercano al 1 por ciento del PIB, eso sin haber despedido a nadie.

Repase la entrevista completa en el siguiente video.