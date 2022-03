Economista propone "diluir" aumentos en el precio de combustibles para mitigar alza mundial

El economista Leiner Vargas, catedrático de la Universidad Nacional y profesor investigador del Centro Internacional de Política Económica CINPE-UNA, calificó de “populista” e “inviable” la propuesta que impulsa el Gobierno de congelar el impuesto único de los combustibles como una forma de mitigar la acelerada escalada internacional en el precio de los hidrocarburos.



Vargas, quien en los últimos años ha publicado diversos estudios en esta materia, aseguró que esa rebaja no aporta un mecanismo de compensación y que llevarla adelante solo traería pérdidas para la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) o en su lugar Hacienda, pero de cualquier forma para el país y la ciudadanía.

“Prorratear el efecto es algo que no he oído en las propuestas, pero bajar impuestos en condiciones como las de Costa Rica es no pague hoy pero pague mañana. Esa hipótesis de bajar impuestos sin resolver la crisis fiscal es una cosa de cortísimo plazo”, aseveró.

La propuesta de Vargas es que Recope congele sus precios hasta un monto máximo para evitar trasladarle a los consumidores las continuas alzas que se presume vendrán en los próximos meses producto del conflicto armado en Ucrania; en su lugar, el Gobierno deberá comprometerse a desarrollar los mecanismos para sostener a la institución financieramente mientras esta asuma esas pérdidas.

Sin embargo, una vez que el precio internacional empiece a bajar y recupere sus valores habituales, Recope seguiría cobrando los combustibles al mismo precio durante varios meses más para así compensar las pérdidas previas.

Es, a final de cuentas, diluir los aumentos en el tiempo.

¿Hay voluntad política para algo así?

“Políticamente podrá no ser atractivo o correcto, pero es peor no decirle la verdad a la gente, no decirle que ese congelamiento del impuesto no es gratis. Está bien, hagan las cosas, pero digámosle a la ciudadanía el impacto que esa decisión va a tener, porque si lo dejas así abierto y populistamente decir que se va a congelar estás haciendo un daño peor, no preparando a la ciudadanía ni anticipándola en la toma de decisiones importantes”, cuestionó Vargas.