Dueño de empresa autobusera: "En 64 años es la primera vez que se muere una mascota"

El dueño de la compañía de buses en la que murió un perro pug, tras estar cinco horas metido en el maletero, indicó a este medio que "en los 64 años de la empresa es la primera vez que se muere una mascota".



La muerte del perrito, llamado "Bendi", ocurrió durante un viaje entre Nosara, Guanacaste, y Esparza, Puntarenas.

Según su dueña, Dixiana Rodríguez de 17 años, ella le pidió al conductor de la unidad llevar a su mascota en la parte de arriba del bus, pero este se negó y lo envió a la parte de abajo.

"Referente a lo acontecido, estamos muy dolidos por la muerte del perro; no obstante, la ley es clara en el transporte de animales en el servicio público. La Ley de Salud y la Ley de Tránsito prohíben animales dentro del autobús, con la excepción de la ley 7.600, que permite a los perros lazarillos o de acompañamiento. "Solo se podrían llevar en una caja transportadora en los valijeros del autobús. La empresa no asume ninguna responsabilidad ni se cobra por el transporte de la mascota", comentó su representante, Germán Alfaro.

Esa versión de la empresa Alfaro fue corroborada por Manuel Vega, director ejecutivo del Consejo de Transporte Público (CTP). Él manifestó que este es "un caso lamentable. Nos sentimos consternados de la situación y esperaríamos que a futuro no vuelva a suceder".

"Hemos considerado la necesidad de hacer un abordaje multidisciplinario y tomando en cuenta al Colegio Veterinario de Costa Rica, al Sistema Nacional de Bienestar Animal y a las Cámaras de Transportes; porque cada día en el país es sentido el hecho de que las familias tenemos una situación más amplia con respecto a tener un perrito o tener un gatito como mascotas y que, eventualmente, sea susceptible de viajar con nosotros", agregó Manuel Vega.

El dueño de la empresa de autobuses aseguró que hay una parada en un restaurante, donde se debe bajar al animal, ponerlo a caminar e hidratarlo. Sin embargo, Dixiana Rodríguez sostiene que, cuando ella le pidió al chofer revisar el estado de salud de su mascota, él se negó porque los "atrasaba".

"Cuando vienen de Nosara, revisan a la mascota en Nicoya, de ahí hasta Esparza. De Tamarindo va directo hasta Esparza. Son trayectos largos. Solo se hace en la parada de 20 minutos del restaurante, generalmente es en Esparza. Ahí fue donde se dieron cuenta que la mascota había muerto", dijo Alfaro.

¿Se va a investigar el caso? "No, ellos tienen muy claro la política de la empresa y los alcances de las leyes que no permiten animales dentro del bus, a excepción de los perros de los no videntes o de acompañamiento", respondió el empresario.

La dueña del animal lamenta la pérdida de su mascota, que era como "su hijo".

"Me siento demasiado triste por la pérdida que tuve, mi perro era como un hijo. Me sentí demasiado mal, entré en una desesperación de pensar cómo él sufrió con ese calor, cómo gritó, su agonía y no pude hacer nada porque no sabía que estaba en ese estado", mencionó Rodríguez.