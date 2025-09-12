Dos partidos este sábado abrirán la fecha 8 del Apertura 2025

El Torneo de Apertura 2025 sigue su curso y este fin de semana la fecha 8 dejará varios partidos vibrantes.

Las emociones arrancan este sábado con dos duelos. El Herediano deberá enderezar su barco ante el urgido Sporting FC.

El cambio de timón en ambos banquillos aún no carbura del todo y tanto Hernán Medford como Minor Díaz apenas suman una victoria desde su llegada.

Por si fuera poco, ambos llegarán al duelo con un balance completamente parejo, pues según Unafut, luego de cinco enfrentamientos desde el banquillo, cada uno registra dos victorias y un empate.

El otro compromiso del sábado será el vibrante Alajuelense vs. Liberia.

Los rojinegros tienen la oportunidad de meterse entre los primeros puestos con una victoria, pero los liberianos son uno de los equipos que mejor juega en el actual campeonato y quieren consolidarse como líderes.

Liberia intentará romper una racha de 19 años sin ganar en el estadio Alejandro Morera Soto. Su última victoria en ese escenario fue en febrero de 2006, cuando se impuso 1-2 con goles de Kenneth García y un autogol de Michael Rodríguez; por Alajuelense descontó Erick Jiménez.

El domingo 14 de setiembre, justo antes del desfile de faroles, se disputarán tres partidos más.

El Saprissa recibirá a Guadalupe FC a las 11 a. m., con una atractiva carrera de botargas en el medio tiempo que ya se está convirtiendo en tradición.

Más tarde, Pérez Zeledón enfrentará a Puntarenas FC, ambos con buen nivel de fútbol, y San Carlos recibirá a un Cartaginés en ascenso.

Jornada 8 del Torneo de Apertura 2025

Sábado 13 de setiembre

Herediano vs. Sporting FC

Hora: 5 p. m.

Estadio: Carlos Alvarado Villalobos





Alajuelense vs. Liberia

Hora: 8 p. m.

Estadio: Alejandro Morera Soto





Domingo 14 de setiembre

Saprissa vs. Guadalupe FC

Estadio: Ricardo Saprissa Aymá

Hora: 11 a. m.





Pérez Zeledón vs. Puntarenas FC

Estadio: Municipal Pérez Zeledón

Hora: 3 p. m.





San Carlos vs. Cartaginés

Estadio: Carlos Ugalde Álvarez

Hora: 3 p. m.







