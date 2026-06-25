Dos ondas tropicales y fuertes vientos marcarán el clima durante los próximos días

Costa Rica enfrenta esta semana el paso de dos ondas tropicales que modificarán las condiciones del tiempo en distintas zonas del país. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que los vientos fuertes continuarán durante los próximos días, aunque con menor intensidad.



Durante esta semana se reportaron ráfagas de viento importantes en diferentes sectores. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene alerta verde para todo el territorio nacional.



El meteorólogo del IMN, Juan Diego Naranjo, explicó que durante el miércoles se registraron ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora en La Cruz. En el Valle Central los vientos alcanzaron velocidades entre 60 y 70 kilómetros por hora (ver video adjunto en la portada).



Estas condiciones provocaron incidentes como caída de árboles y desprendimiento de rótulos. También se reportaron daños en el tendido eléctrico en sectores como Golfito, Corredores y Coto Brus.



Para este jueves se espera una disminución en la intensidad del viento. El IMN prevé que esta condición se mantenga durante el resto del día.



Las dos ondas tropicales tendrán influencia entre la noche de este jueves y las primeras horas del viernes. Un segundo sistema se acercará durante el fin de semana.



Según el IMN, las ondas tropicales generarán lluvias dispersas en el país. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el sur del territorio nacional.



En zonas como Guanacaste y el Valle Central se espera un ambiente más estable, caluroso y con poca lluvia. El meteorólogo indicó que el fenómeno de El Niño reduce la inestabilidad atmosférica y limita la presencia de lluvias durante la época lluviosa.



El IMN recordó que las ondas tropicales suelen reforzar las precipitaciones. Sin embargo, las condiciones actuales disminuyen el impacto de estos sistemas.



Las autoridades recomiendan buscar refugio ante ráfagas fuertes de viento y tormentas eléctricas. También piden precaución cerca de ríos, quebradas y acequias por posibles crecidas rápidas.



La Comisión Nacional de Emergencias mantiene activados sus protocolos de monitoreo ante las condiciones del tiempo.





