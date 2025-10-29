Dos hombres y una mujer sospechosos de crimen de pareja de europeos en Quepos

Dos hombres y una mujer figuran como los presuntos responsables de idear el crimen de una pareja de europeos, a los que planteaban robarles su propiedad en Cerros de Quepos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lleva a cabo la madrugada de este miércoles cuatro allanamientos con el objetivo de detenerlos como sospechosos del doble homicidio de una mujer de apellido Daxer, de nacionalidad austriaca y de 57 años, y su esposo, un hombre de apellido Schickhaus, de nacionalidad alemana y de 60 años.

Los operativos se concentran en casas en La Unión y en Curridabat, informó la Policía Judicial en un comunicado.

El Organismo de Investigación Judicial le achaca a una pareja y a uno de sus colaboradores el asesinato de los extranjeros, el 22 de setiembre pasado, en la finca de estos últimos. Sus identidades no habían sido precisadas al cierre de esta publicación.

A partir de información recibida, se coordinó con el Ministerio Público una serie de diligencias que llevaron, al día siguiente, a un allanamiento y una inspección ocular del terreno. Fue así como se logró dar con los cuerpos de las víctimas, que yacían enterrados en la propiedad.

Mediante distintas diligencias, la subdelegación de la Policía Judicial en Quepos y Parrita determinó como el posible móvil del crimen el apoderarse de la propiedad de los ofendidos.

A partir de ahí, identificaron e individualizaron a los posibles autores del hecho, que son los que ahora se busca detener con las diligencias de este miércoles.

Durante los registros en los inmuebles allanados, el Organismo de Investigación Judicial espera decomisar evidencia relevante para el caso.