Dos exestrellas más del Barcelona se suman al Clásico de Leyendas

Dos flamantes exestrellas del Barcelona son los nuevos invitados al Clásico de Leyendas que se realizará en el Estadio Nacional el próximo 7 de febrero.

Se trata del argentino Javier Saviola y del brasileño, Rivaldo quienes brillaron con los catalanes en momentos distintos.

La llegada de Rivaldo, campeón del mundo con Brasil y ganador del Balón de Oro, junto a Javier Saviola, exdelantero argentino que defendió las camisetas del FC Barcelona y el Real Madrid, eleva aún más el nivel de un espectáculo que ya tiene confirmados también a Ronaldinho, Puyol, Guti, Makelele e Iker Casillas.

A ellos se irán uniendo una serie de figuras que se darán a conocer en los próximos días.

Las entradas para el clásico de Leyendas continúan disponibles a través de la plataforma kuikpei.com.

Las localidades y precios, con cargos por servicio e impuestos incluidos, son los siguientes:

• Sol Norte y Sur: $100

• Sombra Este y Oeste: $130

• Balcón Este y Oeste: $195

• Platea Este y Oeste: $230

• Experiencias Palco: $500 (Incluye palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, y After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional) (Últimas entradas)

• Legends VIP: $1,000 (Incluye cena de gala exclusiva con jugadores, acceso a entrenamiento del Barça Legends, palco, bebidas y bocas antes y durante el partido, y After Party en el Cubo de Cristal del Estadio Nacional) (Agotadas).



