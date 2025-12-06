Dos años después, propuesta para perseguir comercio ilícito en redes sigue sin avanzar

Dos años después de que la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) anunció la discusión de una propuesta para intentar combatir el creciente comercio ilícito en redes sociales, la idea sigue prácticamente en el mismo punto.

Ese debate se llevaba adelante en el seno de la comisión interinstitucional que integra al sector privado con las autoridades del Estado, incluida la Dirección de Aduanas; sin embargo, sus integrantes siguen sin encontrar una solución a ese creciente problema.

“Los avances han sido muy pocos. Realmente, creo que hay una mayor conciencia de la necesidad de atender este problema, pero no hemos logrado encontrar, junto con las autoridades, una respuesta clara de cómo atender esta problemática”, reconoció Ricardo Carvajal, director del Observatorio de Comercio Ilícito de la CCCR e integrante de esa comisión.

Carvajal insistió en que el principal problema en ese objetivo es que esos comercios ilegales operan desde domicilios privados, sin patentes ni ninguna otra formalidad que permita a las autoridades realizar inspecciones.

“Usted no puede entrar a un domicilio privado sin una orden de un juez, entonces, esta forma de comercializar los productos les permite estar sujetos a menos controles. Se requiere ya de tener una investigación en firme y haber avanzado para poder ir a inspeccionar y comerciar algún producto ilícito y eso es un reto que no hemos logrado resolver”, añadió.

El director explicó que se han hecho acercamientos con empresas como Facebook e Instagram para conseguir eliminar anuncios e incluso eliminar perfiles, pero esto no ataca realmente la raíz del problema.

Carvajal también reconoció que en el contexto actual, con un crecimiento sostenido del comercio ilícito en diferentes plataformas y actores nuevos en los mercados digitales, esa lucha solo se vuelve más compleja.

“Hemos tenido también que atender una enorme problemática de comercio ilícito que va mucho más allá, no solo del canal, sino también del crimen organizado, de formas específicas, como 'outlets' o envíos postales. Ahora se está sumando a la discusión también el tema del enorme crecimiento que han tenido plataformas como Temu y Shein, que también tienen incumplimientos y que estamos revisando.

“De manera que hay tantos frentes abiertos que este ha quedado descuidado; pero sin duda, nosotros promoveremos que esa discusión se siga dando fuertemente en los próximos años”, finalizó.