¿Dónde inició el “gota a gota” y por qué se da más en América Latina?

“A veces es un tema de que los productos financieros no se adecuan a las necesidades de las personas, a veces simplemente la gente ha descuidado su récord financiero y ya no califican en las entidades financieras reguladas, entonces ahí no hay mucho para dónde agarrar, no hay de otra, de manera que entonces, el gota a gota es una opción para un montón de gente en muchas partes, creo que Latinoamérica es una de las opciones, pero no es la única”, explicó Montero.