¿Dónde está Celso Gamboa? Esto es lo que sabe el abogado que lo representó en Costa Rica

Michael Castillo, abogado que representó en Costa Rica al exmagistrado y exfiscal, Celso Gamboa, indicó que, según la información que les fue proporcionada por la DEA, el costarricense permanecerá durante algunos días en Collin County Jail, cárcel ubicada en McKinney, Texas.



Gamboa y Edwin López, alias “Pecho de Rata”, se convirtieron este viernes 20 de marzo en los primeros ciudadanos costarricenses en ser extraditados a los Estados Unidos, debido a la acusación en su contra por los presuntos delitos de fabricación y distribución de cocaína y conspiración para fabricar y distribuir cocaína.

De acuerdo con Castillo, la ubicación de su exrepresentado en el Collin County Jail será algo temporal mientras se realiza la audiencia de imposición de medidas, ya que posteriormente sería trasladado a otra cárcel llamada Sherman County Jail, la cual está ubicada en Sherman, Texas.



Castillo explicó que, de acuerdo con lo conversado con la DEA, las autoridades no consideran que el perfil de Gamboa requiera reclusión en condiciones de máxima seguridad, por lo que, al parecer, estará en un espacio de seguridad intermedia.



El abogado también explicó las diferencias entre una cárcel y una prisión en Estados Unidos, para entender mejor el estatus actual de Gamboa.

“En Estados Unidos, cuando una persona está en condición de indiciada, se ubica en una cárcel; ya cuando la persona es sentenciada, y dependiendo de la cantidad de años de pena, se ubica en una prisión, la cual puede ser federal o estatal, según el perfil de la persona. "Las cárceles (jails) son administradas por los sheriffs de cada estado; las prisiones, como tal, ya son administradas por el Estado. Ahorita están en Collin porque fue ahí donde se les dio espacio. Una vez se les imponga alguna detención provisional, los pasan a Sherman, pero igual es una cárcel, no una prisión”, ahondó Castillo.

﻿Asimismo, el abogado explicó que, según lo que se les ha informado, la audiencia de imposición de medidas podría realizarse durante este fin de semana, aunque este aspecto depende de la programación de las autoridades judiciales estadounidenses.

“Se espera que la audiencia de imposición de medidas sea este fin de semana, pero depende de ellos. Ahora vuelvo a comunicarme con él hasta el lunes”, agregó Castillo.



Castillo subrayó que, a partir de la extradición, la defensa legal de Gamboa en Estados Unidos estará a cargo de un defensor público; sin embargo, desde Costa Rica, tanto él como la hermana de Gamboa, quien también fungió como su abogada en el país, Natalia Gamboa, proporcionarán a dicho defensor toda la información y el apoyo que requiera para una adecuada representación del extraditado.

Este medio tiene en trámite una consulta ante la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, para confirmar el nombre de la cárcel a la que llevaron al exministro de Seguridad; sin embargo, no se ha recibido respuesta.