'Don Lupe' demuestra que un perezoso con tres patas puede regresar a su hábitat

Por Luanna Orjuela Murcia | 5 de agosto de 2022, 16:17 PM

Un perezoso de dos dedos (Bradypus), bautizado como 'Don Lupe', es el perfecto ejemplo de que un animal, a pesar de sufrir una amputación, puede reincorporarse a su hábitat natural.

Este perezoso sufrió una electrocución que le provocó graves lesiones en el cuerpo. Por eso, los veterinarios tuvieron que amputarle un brazo, pero esto no lo condenó a vivir en cautiverio por el resto de su vida.



La doctora Isabel Hagnauer, veterinaria del centro Rescate Animal Zoo Ave, amplió los detalles de este caso.

"A 'Don Lupe' lo trajeron (en diciembre 2021) funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Guadalupe porque se había electrocutado. Tenía lesiones bastante serias en la cara y en sus cuatro miembros, pero uno de los brazos si se veía que estaba mucho más afectado. Cuando llegó acá, hubo que estabilizarlo, se le hicieron exámenes de sangre, terapia de fluidos, se le aplicaron vendajes y tratamiento. Al día siguiente, vimos que su brazo estaba peor y decidimos amputarlo para salvarle la vida", contó.





'Don Lupe' también tenía la función renal-hepática afectada, es común en las electrocuciones de animales porque la electricidad viaja por todo el cuerpo.

'Don Lupe' tuvo un proceso de recuperación de dos meses, de altos y bajos, pero evolucionó bastante bien.



​"Al principio no comía solo, tocó alimentarlo; pero, poco a poco, evolucionó. Se fue ejercitando y pudo ir respondiendo bastante bien, por lo que decidimos liberarlo", resaltó la doctora.

Esta no es la primera vez que liberan a un animal amputado, sino la tercera. Esta decisión se toma, siempre y cuando las heridas no afecten la movilidad del otro brazo.

'Don Lupe' estuvo al borde de la muerte, pero tras dos meses de recuperación y terapia salió adelante.

​Siempre es mejor liberarlos

"Sí, es factible liberar a perezosos que solo tengan tres patitas, no vimos una razón para que se quedara con nosotros. Eso fue a finales del año pasado y hace 15 días lo vimos bastante bien. Se ha desplazado bastante de la zona donde lo habíamos liberado. Está haciendo su vida normal y es muy satisfactorio porque, muchas veces, pensamos que un animal así no puede sobrevivir y que es mejor que se quede en cautiverio; pero, en realidad, siempre es mejor que lleguen a ser liberados y continuar con su vida normal en el hábitat silvestre, donde pertenecen. Los perezosos son un atractivo para muchos, pero esperamos que sea en la vida libre y no en cautiverio", finalizó Hagnauer.

Para más detalles, puede ver el video adjunto, que muestra a 'Don Lupe' en su nueva vida como perezoso amputado.